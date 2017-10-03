Суддя Кицюк про інцидент з поліцією: У нашому суспільстві завищені вимоги до суддів

Кицюк каже, що не може розмежувати себе на роботі, і себе в побуті

Вища рада правосуддя розпочала розгляд звернення скандальної судді Солом'янського суду Вікторії Кицюк на дії поліцейських.

"Два роки ВРП відмовляється і до сих пір не збирається розглянути прохання родичів Небесної Сотні відреагувати на тиск з боку влади на суддів Майдану, але миттєво реагує на звернення однієї судді", - повідомив га своєй сторінці у Facebook адвокат Роман Маселко.

Він також був здивований поведінкою ВРП по відношенню до судді.

"ВРП довго розпитували суддю про обставини інциденту. Але не було жодного питання стосовно того, чому суддя на вимогу поліцейського надати документи і залишатись на місці просто пішла. І хто в подальшому дозволяв собі образливі вислови щодо копів", – написав він.

У свою чергу на каналі ВРП оприлюднено відео засідання.

Під час нього Кицюк заявила, що на місці інциденту не було знаків, що забороняють паркування. При цьому Кицюк у своєму виступі заявила, що вона була за кермом, але оцінивши свій досвід водіння, зрозуміла, що не зможе викермувати.

Тому, за словами Кицюк, вона зателефонувала своєму знайомому і попросила його про допомогу. Той погодився приїхати за півгодини.

"Я визнаю, що у нашому суспільстві є завищені вимоги до осіб, які обіймають посади суддів. Але я не можу для себе розмежувати себе на роботі, і себе в побуті", - заявила суддя.

Нагадаємо, що у Києві поліцейські затримали суддю Солом'янського суду Вікторію Кицюк, яка порушила правила дорожнього руху і влаштувала скандал патрульним.