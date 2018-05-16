Повернення Трієра на Каннський фестиваль

Режисер-провокатор Ларс фон Трієр знову опинився під шквалом критики після показу його нового фільму "Будинок, який збудував Джек" у Каннах.

У стрічці актор Метт Діллон грає архітектора Джека - серійного убивцю, який у вкрай жахливий спосіб убиває кількох жінок і дітей. Одну з ролей у фільмі також зіграла акторка Ума Турман.

Репортер Роджер Фрідман - назвав стрічку "мерзенною": "Цей фільм ніколи не мав вийти. І актори теж винні". Інший кінокритик написав у Twitter: "Вульгарно. Претензійно. Блювотно. Болісно. Жалюгідно".

Сім років тому Ларсу фон Трієру заборонили з'являтися на Каннському фестивалі за його коментарі на прес-конференції до стрічки "Меланхолія". Данський режисер тоді зайшов надто далеко, пожартувавши (як він сам потім виправдовувався) про свої буцімто нацистські погляди.

Цьогорічний Каннський фестиваль став для нього першим після багаторічної заборони.

Та, схоже, обурення довкола "Будинку, який збудував Джек" може переважити навіть те, яке викликали слова режисера у 2011 році.

У одній зі сцен стрічки убивця Джек калічить свою подружку зі словами: "Чому завжди винен чоловік… Якщо ти народжений чоловіком - ти народжений бути винним. Подумай лиш, яка це несправедливість".

У іншій сцені він намагається зробити опудало із тіла однієї зі своїх жертв. Крім того, у стрічці з'являються зображення Гітлера та інших масових убивць-диктаторів.

За словами репортера журналу Variety Раміна Сетудеха, понад 100 глядачів залишили кінозал під час показу у Каннах.

Напередодні показу продюсер "Будинку, який збудував Джек" розповів оглядачу ВВС: "[Фільм] не надто кривавий. Звісно, там є кілька сцен, які можуть шокувати, але їх дуже мало і вони дуже короткі. Він більше про психологічну сторону зла. Я думаю, реакція на фільм буде значною"

Нагдаємо, що цьогоріч 2 фільми українських режисерів і одна стрічка за підтримки Державного агентства України з питань кіно потрапили до програм Каннського фестивалю.