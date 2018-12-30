Скандальний бюджет: парламент Італії ухвалив головний фінансовий документ

У жовтні Рим направив до Брюсселя проект бюджету на 2019 рік, однак його було відхилено Єврокомісією

Нижня палата парламенту Італії в суботу проголосувала за переглянутий після критики Брюсселя проект бюджету на 2019 рік.

"Італійські законодавці прийняли у суботу переглянутий бюджет популістського уряду на 2019 рік", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на AFP.

Довіру уряду щодо перегляду проекту бюджету висловили 327 депутатів, проти були 228, один утримався.

У жовтні Рим направив до Брюсселя проект бюджету на 2019 рік, однак його було відхилено Єврокомісією через занадто великий дефіцит. Усної домовленості щодо поправок до документа Італія досягла з блоком 19 грудня.

23 грудня Сенат Італії підтримав переглянутий проект бюджету.

Нагадаємо, що кількість постраждалих в результаті землетрусу потужністю 4,8 бала на Сицилії поблизу Катанії сягла близько 30 осіб, стихія призвела до руйнувань будинків.