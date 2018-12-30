ПОЛІТИКА НОВИНИНижня палата парламенту Італії в суботу проголосувала за переглянутий після критики Брюсселя проект бюджету на 2019 рік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Скандальний бюджет: парламент Італії ухвалив головний фінансовий документ
У жовтні Рим направив до Брюсселя проект бюджету на 2019 рік, однак його було відхилено Єврокомісією
Фото: instpres.univ.kiev.ua
"Італійські законодавці прийняли у суботу переглянутий бюджет популістського уряду на 2019 рік", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на AFP.
Довіру уряду щодо перегляду проекту бюджету висловили 327 депутатів, проти були 228, один утримався.
У жовтні Рим направив до Брюсселя проект бюджету на 2019 рік, однак його було відхилено Єврокомісією через занадто великий дефіцит. Усної домовленості щодо поправок до документа Італія досягла з блоком 19 грудня.
23 грудня Сенат Італії підтримав переглянутий проект бюджету.
Нагадаємо, що кількість постраждалих в результаті землетрусу потужністю 4,8 бала на Сицилії поблизу Катанії сягла близько 30 осіб, стихія призвела до руйнувань будинків.
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