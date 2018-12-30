Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Скандальний бюджет: парламент Італії ухвалив головний фінансовий документ

У жовтні Рим направив до Брюсселя проект бюджету на 2019 рік, однак його було відхилено Єврокомісією
Нижня палата парламенту Італії в суботу проголосувала за переглянутий після критики Брюсселя проект бюджету на 2019 рік.
Скандальний бюджет: парламент Італії ухвалив головний фінансовий документ Фото: instpres.univ.kiev.ua

"Італійські законодавці прийняли у суботу переглянутий бюджет популістського уряду на 2019 рік", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на AFP.

Довіру уряду щодо перегляду проекту бюджету висловили 327 депутатів, проти були 228, один утримався.

У жовтні Рим направив до Брюсселя проект бюджету на 2019 рік, однак його було відхилено Єврокомісією через занадто великий дефіцит. Усної домовленості щодо поправок до документа Італія досягла з блоком 19 грудня.

23 грудня Сенат Італії підтримав переглянутий проект бюджету.

Нагадаємо, що кількість постраждалих в результаті землетрусу потужністю 4,8 бала на Сицилії поблизу Катанії сягла близько 30 осіб, стихія призвела до руйнувань будинків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 12 2018 23:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.