Скандинавські країни можуть бойкотувати ЧС з футболу в Росії

Швеція і Данія розглядають можливість відмови офіційних осіб від поїздки на Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії у зв'язку з отруєнням колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля та його дочки в британському Солсбері.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на західні ЗМІ.

У МЗС Швеції заявили, що владою обговорюється бойкот офіційних осіб Чемпіонату світу з футболу. Такої ж позиції дотримуються і в Данії.

Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.