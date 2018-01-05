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Скарбника Ватикану звинуватили в сексуальних домаганнях

Священнослужитель категорично заперечує усі звинувачення
Один з найбільш високопоставлених австралійських священнослужителів, скарбник Ватикану, кардинал Джордж Пелл постане перед судом за звинуваченнями в сексуальних домаганнях.
Скарбника Ватикану звинуватили в сексуальних домаганнях Джордж Пелл. Фото: startsat60.com

У червні 2017 року поліція австралійського штату Вікторія пред'явила Пеллу звинувачення за багатьма епізодами. У березні більш ніж 30 свідків дали свідчення під час попередніх слухань у суді, що тривали чотири тижні. Частина слухань проходила в закритому режимі, пише ВВС.

Пелла звинувачують у здійсненні насильницьких сексуальних дій відносно хлопчиків у його молоді роки, коли він служив священиком у своїй рідній комуні Балларат, а також пізніше у Мельбурні як архієпископ.

Священнослужитель категорично заперечує всі звинувачення. Адвокат Пелла раніше заявляв, що звинувачення неправдоподібні, а позивачі не викликають довіри.

Він стверджує, що Пелла почали звинувачувати у домаганнях, тому що він займає таке високе становище в ієрархії католицької церкви. За словами адвоката, кардинал надав повне сприяння слідству.

Суддя Белінда Воллінгтон заявила, що приблизно щодо половини звинувачень є достатньо доказів, щоб розпочати судові розгляди.

Звинувачення в тому, що кардинал Пелл сексуально домагався в кінотеатрі Білларда, серед деяких інших звинувачень до справи долучені не були через розбіжності у свідченнях свідків.

Раніше iPress.ua повідомляв, що австралійський кардинал Джордж Пелл, який обіймає посаду скарбника Ватикану і вважається одним з найвпливовіших людей Католицької церкви, звинувачений в розпусних діях щодо неповнолітніх.

 

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