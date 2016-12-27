Київський суд 18 січня розгляне апеляцію "Газпрому" на штраф за монополізм
Зокрема, російська компанія подала скаргу на рішення суду, яким був задоволений позов Антимонопольного комітету України про стягнення з російської компанії 172 млрд гривень штрафу й пені, інформують Українські Новини з посиланням на інформаційну довідку суду.
Відзначимо, що слухання у справі заплановано на 9:40.
Апеляція буде розглядатися колегією суддів під головуванням Кароліни Тарасенко.
Нагадаємо, що Господарський суд Києва в понеділок, 5 грудня, ухвалив рішення про примусове стягнення з російської компанії "Газпром" майже 172 млрд гривень.
Відзначимо, що в кінці грудня 2015 року Антимонопольний комітет України повідомив, що в 2009-2015 роках "Газпром", займаючи монопольне становище на ринку, постійно порушував умови транзитного контракту з НАК "Нафтогаз" і ігнорував будь-які звернення про зміну умов співпраці на економічно обгрунтовані і взаємовигідні. 22 січня 2016 року АМКУ наклав штраф в розмірі 86 млрд грн на "Газпром".
НАК "Нафтогаз України" 16 червня 2014 року подав позов в Стокгольмський арбітражний суд проти російської енергетичної компанії "Газпром".
Газпром 12 квітня подав позов до Господарського суду Києва з проханням визнати недійсним рішення АМКУ. 13 квітня суд повернув цей позов без розгляду, пославшись на неналежне оформлення позовної заяви, а саме - неподання доказів повноважень особи, яка підписала позов. Оскарження цього рішення в апеляційному суді також було безуспішним.
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