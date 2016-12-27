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Київський суд 18 січня розгляне апеляцію "Газпрому" на штраф за монополізм

Апеляція розглядатиметься колегією суддів під головуванням Кароліни Тарасенко
Київський апеляційний господарський суд призначив на 18 січня розгляд скарги компанії "Газпром".
Київський суд 18 січня розгляне апеляцію "Газпрому" на штраф за монополізм Фото: gagauzinfo.md

Зокрема, російська компанія подала скаргу на рішення суду, яким був задоволений позов Антимонопольного комітету України про стягнення з російської компанії 172 млрд гривень штрафу й пені, інформують Українські Новини з посиланням на інформаційну довідку суду.

Відзначимо, що слухання у справі заплановано на 9:40.

Апеляція буде розглядатися колегією суддів під головуванням Кароліни Тарасенко.

Нагадаємо, що Господарський суд Києва в понеділок, 5 грудня, ухвалив рішення про примусове стягнення з російської компанії "Газпром" майже 172 млрд гривень.

Відзначимо, що в кінці грудня 2015 року Антимонопольний комітет України повідомив, що в 2009-2015 роках "Газпром", займаючи монопольне становище на ринку, постійно порушував умови транзитного контракту з НАК "Нафтогаз" і ігнорував будь-які звернення про зміну умов співпраці на економічно обгрунтовані і взаємовигідні. 22 січня 2016 року АМКУ наклав штраф в розмірі 86 млрд грн на "Газпром".

НАК "Нафтогаз України" 16 червня 2014 року подав позов в Стокгольмський арбітражний суд проти російської енергетичної компанії "Газпром".

Газпром 12 квітня подав позов до Господарського суду Києва з проханням визнати недійсним рішення АМКУ. 13 квітня суд повернув цей позов без розгляду, пославшись на неналежне оформлення позовної заяви, а саме - неподання доказів повноважень особи, яка підписала позов. Оскарження цього рішення в апеляційному суді також було безуспішним.

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27 12 2016 10:14
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