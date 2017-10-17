Скасування депутатської недоторканності парламент розгляне у четвер
"Я хочу повідомити, що зараз включаються до порядку денного на четвер два закони про зняття недоторканності. Один законопроект, який був внесений президентом як невідкладний, один законопроект, який був зібраний і ініційований народними депутатами України. Тобто після завершення розгляду медичної реформи ми переходимо до двох питань недоторканності", - оголосив спікер парламенту Андрій Парубій, відкриваючи вечірнє засідання у вівторок, повідомляє LB.
Після цих законопроектів розглядатимуть три законопроекти, які передбачають зміну виборчого законодавства, і два проекти виборчого кодексу.
При цьому Парубій попередив, що спочатку потрібно оперативно розглянути поправки до медичної реформи.
"Я сподіваюся, що 900 правок, які є в медичній реформі, ми встигнемо розглянути до ранку четверга, щоб у четвер ми змогли повноцінно попрацювати і над питаннями недоторканності, і над питаннями виборчого законодавства", - сказав він.
Раніше Андрій Парубій заявив, що дві з трьох вимог, які висувають сьогодні учасники мітингу за політичну реформу, парламент наразі не може розглянути, так як одні законопроекти не розглядалися в комітеті, інші забраковані Венеціанською комісією.
Сьогодні зранку Президент Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект про внесення змін у Конституцію в частині депутатської недоторканності.
Нагадаємо, у Києві біля Кабміну сталася бійка між правоохоронцями та учасниками акції протесту.
17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.
За порядком стежить 3,5 тисячі правоохоронців.
За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків