Скасування депутатської недоторканності парламент розгляне у четвер

Парубій попередив, що спочатку потрібно оперативно розглянути поправки до медичної реформи

Верховна Рада розгляне законопроекти про зняття депутатської недоторканності і реформу виборчої системи в четвер, 19 жовтня.

"Я хочу повідомити, що зараз включаються до порядку денного на четвер два закони про зняття недоторканності. Один законопроект, який був внесений президентом як невідкладний, один законопроект, який був зібраний і ініційований народними депутатами України. Тобто після завершення розгляду медичної реформи ми переходимо до двох питань недоторканності", - оголосив спікер парламенту Андрій Парубій, відкриваючи вечірнє засідання у вівторок, повідомляє LB.

Після цих законопроектів розглядатимуть три законопроекти, які передбачають зміну виборчого законодавства, і два проекти виборчого кодексу.

При цьому Парубій попередив, що спочатку потрібно оперативно розглянути поправки до медичної реформи.

"Я сподіваюся, що 900 правок, які є в медичній реформі, ми встигнемо розглянути до ранку четверга, щоб у четвер ми змогли повноцінно попрацювати і над питаннями недоторканності, і над питаннями виборчого законодавства", - сказав він.

Раніше Андрій Парубій заявив, що дві з трьох вимог, які висувають сьогодні учасники мітингу за політичну реформу, парламент наразі не може розглянути, так як одні законопроекти не розглядалися в комітеті, інші забраковані Венеціанською комісією.

Сьогодні зранку Президент Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект про внесення змін у Конституцію в частині депутатської недоторканності.

Нагадаємо, у Києві біля Кабміну сталася бійка між правоохоронцями та учасниками акції протесту.

17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

За порядком стежить 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.