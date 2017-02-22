Скасування мораторію на експорт лісу-кругляка є злочинним наміром і аферою влади, - Наливайченко

Також колишній очільник СБУ закликав розпочати кримінальні провадження щодо осіб, які планують здійснити злочин в системі економічної безпеки держави

Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко вимагає від Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України дати експертну оцінку наслідків скасування мораторію на експорт лісу-кругляка.

Про це він написав у статті на iPress.ua.

Він вимагає звернути особливу увагу на ймовірні порушення законів України та норм регламенту ВРУ під час спроб "просування" цієї антиукраїнської авантюри через парламент.

"Застерігаємо народних депутатів України від підтримки законопроекту щодо скасування діючого мораторію. Ми уважно стежимо за порядком денним роботи парламенту і будемо поіменно фіксувати усі голосування!", - підкреслив лідер руху "Справедливість".

Наливайченко також звернувся до європейських партнерів із закликом "бути мудрими та щирими у своїх намірах".

На його думку, неможливо, з одного боку, закликати українську владу до боротьби із корупцією, а з іншого боку – підштовхувати до створення нових корупційних схем та чергового пограбунку власного народу.

"Чому велика кількість європейських країн має законодавчу заборону на експорт лісу, а від України ви вимагаєте протилежного?!... Між партнерами такого бути не повинно!", - підкреслив він.

Наливайченко закликав уряд, врахувати сумний досвід попередників та перестати випробовувати терпіння українського народу. Він ініціює підписання Меморандуму із представниками підприємств деревообробної галузі, який гарантує подальше нарощування внутрішнього виробництва та приведення ринку деревини у цивілізований стан.

"Справедливість" вважає ситуацію навколо мораторію на експорт деревини показовою і принциповою… Якщо будуть проігноровані національні інтереси і влада піде всупереч вимогам української громади – завтра, за цією ж схемою може бути скасовано мораторій на продаж землі і вкрадено найцінніше народне багатство", - наголосив лідер руху "Справедливість".

Нагадаємо, що Європейська комісія від імені ЄС у липні 2015 року виділила Україні кредит у розмірі 600 млн євро - перший транш у рамках нової програми макрофінансової допомоги Україні, загальний бюджет якої становить 1,8 млрд євро. У наступні місяці передбачалося виділення Європейською комісією ще 1,2 млрд євро - за умови вдалої реалізації економічних і структурних реформ, узгоджених між ЄС і Україною.

600 млн євро Україна розраховувала отримати наприкінці 2015 року, ще 600 млн - на початку 2016 року. Цього досі не відбулося.

Останньою перешкодою для виділення другого траншу був мораторій на експорт лісу. В Євросоюзі вважають, що заборона лише дозволяє деяким зацікавленим групам у деревообробній промисловості отримувати винятковий і необмежений доступ до лісових ресурсів, щоб власноруч ними скористатися. Заборона на експорт не запобігає вирубуванню лісів і контрабанді деревини.

Тому спільна робоча група уряду та парламенту розробила законопроект, який знімає мораторій на експорт лісу з України і підсилює штрафи за вирубування дерев.

Чинний мораторій на експорт необробленого лісу набув чинності 1 грудня 2015 року. Закон забороняє протягом 10 років експортувати за кордон лісоматеріали у вигляді необробленої деревини, т. зв. ліс-кругляк та ін.

Як повідомляв iPress.ua, на Закарпатті масово вирубують ліси внесені до спадщини ЮНЕСКО.