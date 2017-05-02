Скасування санкцій проти Росії залежить від поведінки Москви, – Пенс

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що продовження чи скасування санкцій щодо Російської Федерації залежатиме від її подальшої поведінки.

"Це питання, яке буде вирішене в найближчі місяці", – сказав Пенс в інтерв'ю ABC News, відповідаючи на запитання, чи будуть збережені санкції щодо Росії, поки вона порушує угоду про припинення вогню в Україні, пише УНІАН.

"Це просто все залежить ... від того, чи побачимо ми зміни в ставленні Росії і чи буде можливість працювати на спільних інтересах", – додав Пенс.

За його словами, рішення буде прийнято "в найближчі місяці".

"У Росії є загальний (із США – ред.) інтерес в протистоянні радикальному ісламському тероризму і особливо ІДІЛ, і якщо у нас є можливість працювати разом, я думаю, що президент шукає можливості для відновлення відносин (із Росією – ред.)", – сказав він.

Як зазначає ABC News, такого роду співпраця з Путіним може зіткнутися з шаленим опором, навіть з боку членів партії президента. Зокрема, сенатор Джон Маккейн від штату Арізона є одним з тих, хто виступає проти такого партнерства через дії Росії в Сирії, зокрема, через напад на підтримуваних США повстанців, а також через підтримку режиму сирійського президента Башара аль-Асада.

Нагадаємо, американські конгресмени повторно внесли на розгляд Палати представників американського конгресу законопроект про підтримання України – STAND for Ukraine Act, який до кінця минулого року не встиг пройти процедури затвердження в Сенаті США.



