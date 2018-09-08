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Скажений бик напав на людей у Миколаївській області

Поліції довелося застрелити тварину - знадобилося 11 пострілів
У місті Снігурівка Миколаївської області двоє чоловіків постраждали від нападу скаженого 800-кілограмового домашнього бика.
Скажений бик напав на людей у Миколаївській області Фото: mk.npu.gov.ua

Тварину не змогли зупинити поліцейські кулі - знешкодити його вдалося лише за допомогою мисливської рушниці з картеччю, повідомляє поліція Миколаївській області.

Інцидент стався у вівторок, 7 серпня. Домашній бик несподівано напав на людей у подвір'ї садиби - господаря і сусіда. Господиня встигла сховатися в хаті і викликала допомогу.

Група поліцейських, прибувши на виклик, застосувала проти тварини табельну вогнепальну зброю, але марно.

"Вісім пострілів зробили поліцейські, проте змогли лише відвернути увагу тварини від його жертв на себе. Розлючений бик бушував і трощити все на своєму шляху, намагаючись прорватися з двору приватного будинку на вулицю", - наголошено в повідомленні.

Правоохоронці викликали на підмогу місцевого мисливця. На місце події також прибув начальник Снігурівського відділу поліції. Знадобилося кілька годин і 11 пострілів, щоб убити тварину.

Експертиза встановила, що бик хворів на сказ. Постраждалих чоловіків госпіталізували, вони потребували оперативного втручання. Зараз вони в лікарні, їхньому життю вже нічого не загрожує.

Нагадаємо, у Канаді чоловік втік від грізлі, який роздер йому голову та живіт.

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09 08 2018 15:04
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