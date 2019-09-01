"Швидка допомога" в середньому приїжджає за 8,5 хвилин, - МОЗ

Середній час реагування "швидкої допомоги" на виклик з моменту отримання повідомлення бригадою і до першого контакту з пацієнтом складає 8,5 хвилин.

Середній час реагування "швидкої допомоги" на виклик з моменту отримання повідомлення бригадою і до першого контакту з пацієнтом складає 8,5 хвилин. В межах 10 хвилин здійснюється 56% всіх викликів, в межах 20 хвилин – 94% всіх викликів, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За даними дослідження, в 53,7% викликів в Україні людину госпіталізують до лікарні, в 23,9% викликів медична допомога постраждалим надається на місці без госпіталізації, в 18,6% випадків потерпілі відмовилися від госпіталізації, в 2% – померли.

За підсумками дослідження, експерти прийшли до висновку, що бригади екстреної допомоги оперативно реагують на виклики, однак протоколи лікування потребують перегляду. Експерти також дійшли висновку, що препарати, які використовують при наданні допомоги, не завжди ефективні.