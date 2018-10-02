"Скільки людей ще має загинути?": У Краматорську відкрили меморіал жертвам війни на Донбасі, – ФОТО

Три роки тому бойовики обстріляли житлові квартали Краматорська, тоді загинули 17 людей

До третьої річниці обстрілу Краматорська бойовиками в місті відкрили меморіал, присвячений пам’яті загиблих унаслідок війни на сході України.

"У річницю обстрілу Краматорська громадські організації, що займаються питаннями Донбасу, відкрили меморіал "Скільки людей ще має загинути?" Відкриття меморіалу призначено пам'яті загиблих на Сході України внаслідок війни, розв’язаної Російською Федерацією у 2014 році", – йдеться у прес-релізі ГО "Інформаційна безпека", повідомляє "Укрінформ".



Фото: facebook.com/vitaliy.sizov

Захід пройшов на вулиці Двірцевій міста Краматорськ за участю громадських організацій та місцевої влади.



Фото: facebook.com/vitaliy.sizov



Фото: facebook.com/vitaliy.sizov

Як зазначив автор ідеї та розробник меморіалу Олександр Микитенко, меморіал встановлено на тому самому місці, куди 10 лютого 2015 року влучив один з реактивних снарядів бойовиків. Тоді ж обстріляли аеропорт і житлові квартали міста.