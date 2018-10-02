"Скільки людей ще має загинути?": У Краматорську відкрили меморіал жертвам війни на Донбасі, – ФОТО
"У річницю обстрілу Краматорська громадські організації, що займаються питаннями Донбасу, відкрили меморіал "Скільки людей ще має загинути?" Відкриття меморіалу призначено пам'яті загиблих на Сході України внаслідок війни, розв’язаної Російською Федерацією у 2014 році", – йдеться у прес-релізі ГО "Інформаційна безпека", повідомляє "Укрінформ".
Фото: facebook.com/vitaliy.sizov
Захід пройшов на вулиці Двірцевій міста Краматорськ за участю громадських організацій та місцевої влади.
Фото: facebook.com/vitaliy.sizov
Фото: facebook.com/vitaliy.sizov
Як зазначив автор ідеї та розробник меморіалу Олександр Микитенко, меморіал встановлено на тому самому місці, куди 10 лютого 2015 року влучив один з реактивних снарядів бойовиків. Тоді ж обстріляли аеропорт і житлові квартали міста.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа