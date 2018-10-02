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"Скільки людей ще має загинути?": У Краматорську відкрили меморіал жертвам війни на Донбасі, – ФОТО

Три роки тому бойовики обстріляли житлові квартали Краматорська, тоді загинули 17 людей
До третьої річниці обстрілу Краматорська бойовиками в місті відкрили меморіал, присвячений пам’яті загиблих унаслідок війни на сході України.
"Скільки людей ще має загинути?": У Краматорську відкрили меморіал жертвам війни на Донбасі, – ФОТО Фото: ukrinform.ua

"У річницю обстрілу Краматорська громадські організації, що займаються питаннями Донбасу, відкрили меморіал "Скільки людей ще має загинути?" Відкриття меморіалу призначено пам'яті загиблих на Сході України внаслідок війни, розв’язаної Російською Федерацією у 2014 році", – йдеться у прес-релізі ГО "Інформаційна безпека", повідомляє "Укрінформ".


Фото: facebook.com/vitaliy.sizov

Захід пройшов на вулиці Двірцевій міста Краматорськ за участю громадських організацій та місцевої влади.


Фото: facebook.com/vitaliy.sizov


Фото: facebook.com/vitaliy.sizov

Як зазначив автор ідеї та розробник меморіалу Олександр Микитенко, меморіал встановлено на тому самому місці, куди 10 лютого 2015 року влучив один з реактивних снарядів бойовиків. Тоді ж обстріляли аеропорт і житлові квартали міста.

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10 02 2018 18:40
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