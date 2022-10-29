Скільки людей врятувала від злиднів зернова угода розповіли в ООН

Зниження вартості основних харчові продукти, яка стала можлива завдяки домовленостям про експорт продовольства та добрив Чорним морем, за оцінками ООН, допомогло врятувати від крайньої бідності близько 100 млн осіб.

Про це заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік

За інформацією Організації, відновлення експорту значно вплинуло зниження цін на пшеницю та інші продукти.

"Індекс цін Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН знижувався сім місяців поспіль. Згідно з нашими оцінками на основі моделі Міжнародного валютного фонду, зниження цін на основні харчові продукти врятувало непрямим чином близько 100 млн осіб від бідності", - сказав він.

Також представник генсека повідомив, що ООН розуміє складнощі на шляху продовження домовленостей про експорт зерна, але вважає, що їх можна подолати. За його словами, домовленості можуть бути продовжені автоматично 19 листопада, якщо сторони не мають заперечень.