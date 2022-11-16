Скільки триватиме відновлення об'єктів енергетики після масованого удару – ОП

Відновлення деяких об'єктів енергетики після вчорашніх ракетних ударів росії може тривати до двох тижнів. Все залежить від ступеня руйнувань.

Про це повідомляє радник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Щодо термінів це залежить від різних об'єктів. Різні об'єкти з різним ступенем руйнувань, десь 2-3 дні, десь тиждень, десь два. Все залежить від того, про який об'єкт ми кажемо", – зазначив Тимошенко.

За його словами, ситуацію в Україні вдалося стабілізувати. Проте в усіх областях діють погодинні, а в деяких – аварійні відключення світла.

Тимошенко додав, що без електроенергії досі знаходяться від 2 до 4 млн споживачів, залежно від години.

Нагадаємо, вчора 15 листопада, росія випустила по Україні близько сотні ракет. Ворог атакував енергетичні об'єкти, тому частина областей залишилася без світла.