НОВИНИВідновлення деяких об'єктів енергетики після вчорашніх ракетних ударів росії може тривати до двох тижнів. Все залежить від ступеня руйнувань.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Скільки триватиме відновлення об'єктів енергетики після масованого удару – ОП
Про це повідомляє радник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Щодо термінів це залежить від різних об'єктів. Різні об'єкти з різним ступенем руйнувань, десь 2-3 дні, десь тиждень, десь два. Все залежить від того, про який об'єкт ми кажемо", – зазначив Тимошенко.
За його словами, ситуацію в Україні вдалося стабілізувати. Проте в усіх областях діють погодинні, а в деяких – аварійні відключення світла.
Тимошенко додав, що без електроенергії досі знаходяться від 2 до 4 млн споживачів, залежно від години.
Нагадаємо, вчора 15 листопада, росія випустила по Україні близько сотні ракет. Ворог атакував енергетичні об'єкти, тому частина областей залишилася без світла.
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16 11 2022 17:10 МЕДІА
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