Скільки тисяч українців має ще загинути, аби світ нарешті визнав глобальну загрозу, - Яценюк

За його словами, санкції треба не тільки продовжувати, а й розширювати

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк про обстріли Авдіївки: Скільки тисяч українців ще має загинути, аби весь цивілізований світ нарешті визнав глобальну загрозу?

"Кремлівські злочинці розстріляли ракетами наметове містечко з гуманітарною допомогою в Авдіївці. Є загиблі. Окупаційні війська навмисно цілили сюди, щоб залишити людей без гуманітарної допомоги", - написав лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

"Скільки ще таких злочинів має вчинити Путін і його режим, аби світ перестав сумніватися в тому, чи варто продовжувати санкції проти Кремля?", - підкреслив лідер "Народного фронту".

За його словами, санкції треба не тільки продовжувати, а й розширювати: "Скільки тисяч українців ще має загинути, аби весь цивілізований світ нарешті визнав глобальну загрозу і об'єднався для покарання злочинців?", - написав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, що російська сторона СЦКК повторно дала гарантії припинення вогню заради ремонту електромережі в районі Авдіївки.