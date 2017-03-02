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Скільки тисяч українців має ще загинути, аби світ нарешті визнав глобальну загрозу, - Яценюк

За його словами, санкції треба не тільки продовжувати, а й розширювати
Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк про обстріли Авдіївки: Скільки тисяч українців ще має загинути, аби весь цивілізований світ нарешті визнав глобальну загрозу?
Скільки тисяч українців має ще загинути, аби світ нарешті визнав глобальну загрозу, - Яценюк Арсеній Яценюк. Фото: Народний фронт / facebook.com

"Кремлівські злочинці розстріляли ракетами наметове містечко з гуманітарною допомогою в Авдіївці. Є загиблі. Окупаційні війська навмисно цілили сюди, щоб залишити людей без гуманітарної допомоги", - написав лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

"Скільки ще таких злочинів має вчинити Путін і його режим, аби світ перестав сумніватися в тому, чи варто продовжувати санкції проти Кремля?", -  підкреслив лідер "Народного фронту".

За його словами, санкції треба не тільки продовжувати, а й розширювати: "Скільки тисяч українців ще має загинути, аби весь цивілізований світ нарешті визнав глобальну загрозу і об'єднався для покарання злочинців?", -  написав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, що російська сторона СЦКК повторно дала гарантії припинення вогню заради ремонту електромережі в районі Авдіївки.

За добу в районі бойовики 114 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті обстрілу загинули чотири бійці ЗСУ, 17 отримали поранення.

 

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