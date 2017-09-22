Склад боєприпасів під Маріуполем міг загорітися внаслідок підпалу, - ЗСУ
Про це заявили в оперативному командуванні ЗСУ "Південь", посилаючись на дані, отримані від командування військової частини.
Відзначається, що вогонь перекинувся на склади з боєприпасами після того, як невідомі здійснили підпал розташованого поруч поля.
"За попередньою інформацією її командування (військової частини - ред.), невідомими цивільними особами було здійснено підпал поля поруч з територією частини. Вогонь перекинувся на склади. Командуванням та особовим складом частини здійснені всі заходи щодо ліквідації пожежі", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу, спікер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник в коментарі "112 Україна" не підтвердив факт підпалу поля.
"Цієї інформації поки у мене немає. Але те, що горіло поле - це достовірна інформація. Кореспонденти повідомляють, що там навколо вигорілого території", - заявив він.
Мотузяник додав, що дислокується на території військової частини особовий склад ЗСУ не задіяний в Антитерористичній операції (АТО) на Донбасі. Які саме озброєння зберігалися в складі не повідомляється.
"Таку інформацію повідомити не можу по ряду причин. Скажу лише, що це розподіл однієї з військових частин, яка поки не залучена до виконання завдань в рамках АТО", - підкреслив він.
Нагадаємо, що в Донецькій області поблизу села Малоянісоль в п'ятницю, 22 вересня, пролунали вибухи на складах боєприпасів.
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