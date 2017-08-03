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Склад хімічної зброї ІДІЛ знайшли в Мосулі, – ФОТО

На цьому ж складі була лабораторія, де хімічну зброю створювали
75 бригада дев'ятої Дивізії ВС Іраку знайшла в Мосулі арсенали хімічної зброї терористів ІДІЛ на одному зі складів міста.
Склад хімічної зброї ІДІЛ знайшли в Мосулі, – ФОТО Фото: facebook.com

Про це повідомив Ілія Куса на своїй сторінці у Facebook.

На місці знаходилися кілька ракет, начинених отруйними речовинами. Також військові знайшли сотні пакетів та каністр з хімічними речовинами.

Зазначається, що на цьому ж складі була лабораторія, в якій бойовики створювали хімічну зброю.


Фото: facebook.com


Фото: facebook.com

Нагадаємо, у середу, 8 березня, більше 30 осіб було вбито після того, як переодягнені в лікарів зловмисники увірвалися у найбільший військовий госпіталь в Кабулі.

5 березня у сирійському місті Аазаз на території штаб-квартири ісламістського руху "Джабхат Фатх аш-Шам" (більш відомого під старою назвою "Фронт ан-Нусра"), прогримів вибух.

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08 03 2017 23:30
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