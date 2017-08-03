Склад хімічної зброї ІДІЛ знайшли в Мосулі, – ФОТО

На цьому ж складі була лабораторія, де хімічну зброю створювали

75 бригада дев'ятої Дивізії ВС Іраку знайшла в Мосулі арсенали хімічної зброї терористів ІДІЛ на одному зі складів міста.

Про це повідомив Ілія Куса на своїй сторінці у Facebook.

На місці знаходилися кілька ракет, начинених отруйними речовинами. Також військові знайшли сотні пакетів та каністр з хімічними речовинами.

Зазначається, що на цьому ж складі була лабораторія, в якій бойовики створювали хімічну зброю.



Фото: facebook.com



Фото: facebook.com

Нагадаємо, у середу, 8 березня, більше 30 осіб було вбито після того, як переодягнені в лікарів зловмисники увірвалися у найбільший військовий госпіталь в Кабулі.

5 березня у сирійському місті Аазаз на території штаб-квартири ісламістського руху "Джабхат Фатх аш-Шам" (більш відомого під старою назвою "Фронт ан-Нусра"), прогримів вибух.