Складено рейтинг найбільш пунктуальних авіакомпаній України за червень

Міністерство інфраструктури склало рейтинг найбільш пунктуальних авіакомпаній України за червень.

Минулого місяця 93% рейсів з українських аеропортів були виконані вчасно, повідомляють на сайті міністерства.

Лідером називають авіакомпанію "Мотор-Січ", яка не затримала жодного рейсу (загалом 256).

На другому місці - "Міжнародні авіалінії України" з 98% вчасно виконаних рейсів (61 затриманий з 3130). На третьому місці - Авіакомпанія "Роза вітрів" також з 98% вчасно виконаних рейсів (10 затриманих з 531).



Фото: mtu.gov.ua

Нагадаємо, що українські туристи застрягли на кілька днів на відпочинку за кордоном. Зокрема, через конфлікти туроператорів з авіаперевізниками. Так, українці застрягли в Тунісі, Албанії, на іспанському острові Мальорка, Грузії, Єгипті, Туреччині та інших курортних країнах.

Зазначимо, за підсумками травня 2018 року Міжнародний аеропорт Бориспіль очолив рейтинг найбільш швидкозростаючих аеропортів Європи за оцінкою міжнародної ради аеропортів (ACI Europe).