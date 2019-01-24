Скорочення запасів газу не завадить спокійно пройти зиму, - Коболєв
Коментуючи той факт, що запаси нині на 1,2 млрд куб. м нижчі, ніж рік тому, і витрачаються швидше, Коболєв сказав: "Це наш план управління запасами й оборотним капіталом. Це все йде за планом", інформує "Інтерфакс-Україна".
Відповідаючи на запитання про значно менший імпорт цього року порівняно з аналогічним періодом минулого, глава "Нафтогазу" додав: "Ми заходили з рекордно високими запасами, тому в нас така тактика роботи з ринками сьогодні: ми намагаємося купувати за меншою ціною і не купувати, коли ціна висока".
За оперативними даними АТ "Укртрансгаз", на 22 січня запаси у сховищах становили 11,921 млрд куб. м. Морозна погода й помірний імпорт зумовили середньодобове підняття 1-22 січня зі сховищ 88,8 млн куб. м газу, тоді як минулого січня середньодобовий відбір становив 70,2 млн куб. м. Середньодобовий імпорт Україною в січні-2019 становить близько 7,5 млн куб. м, тоді як у січні-2018 країна імпортувала 25,9 млн куб. м/добу.
Як повідомлялося, уряд оголосив про плани досягти видобутку газу до 2020 року на рівні 27 млрд куб. м, з яких на державне "Укргазвидобування" припадатиме 20 млрд куб. м.
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