Скоротити кількість міністерств планують в уряді – деталі від ЗМІ

На нараді за участю президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра та деяких членів Кабміну погодили нову концепцію будови уряду – планують залишити 14 міністерств замість 20.

Нова структура уряду може мати такий вигляд:

Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об'єднали між собою в Міністерство розвитку інфраструктури та територій;

до Міністерства культури та інформаційної політики додадуть питання європейської та євроатлантичної інтеграції – буде Міністерство євроінтеграції, культури та інформаційної політики;

Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) та Міністерство аграрної політики та продовольства – у Міністерство економічного розвитку;

Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) – у Міністерство цифрової трансформації;

Міністерство у справах ветеранів та Міністерство соціальної політики – у Міністерство у справах ветеранів та соціальної політики.

Без змін залишаються міністерства енергетики, закордонних справ, фінансів, юстиції, внутрішніх справ, оборони, освіти та науки, охорони здоров'я.

Крім того, планується скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у деяких – більш ніж удвічі.