Скрипаль продовжував працювати на іноземні спецслужби після переїзду до Британії, - ЗМІ

Знання Скрипаля могли бути корисними під час підготовки контррозвідників

Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль продовжував передавати цінну інформацію іноземним спецслужбам після переїзду до Великої Британії в 2010 році.

Скрипаль передавав інформацію не тільки британським, а й західним спецслужбам, - повідомляє The Financial Times з посиланням на високопоставлених чиновників.

І хоча він більше не мав доступу до оперативних даних, але знав розвідувальні можливості Росії.

За словами іншого співрозмовника, знання Скрипаля могли бути корисними під час підготовки контррозвідників.

Ще одне джерело заявило, що шпигун після приїзду до Британії був корисний спецслужбам протягом обмеженого періоду.

За даними ЗМІ, саме діяльність Скрипаля могла стати причиною його отруєння.

За даними правоохоронців, зараз у лікарні, крім Скрипаля та його доньки Юлії, перебуває також поліцейський Нік Бейлі.

Скрипаль та донька в тяжкому стані.

Міністерка внутрішніх справ Великобританії Ембер Радд повідомила під час виступу у британському парламенті, що стан постраждалих від замаху Скрипаля та 33-річної Юлії "дуже серйозний". Вони й досі непритомні, наголосила керівниця відомства.

Як розповіла міністерка журналістам, для замаху на колишнього російського шпигуна використали вкрай рідкісну нервово-паралітичну речовину. Утім, Радд застерегла від передчасних висновків, оскільки досі немає підтвердженої інформації про виконавців нападу.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Напередодні експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".