Над посиленням політичного впливу української діаспори у країнах Латинської Америки працює СКУ

Українській діаспорі у країнах Латинської Америки слід суттєво посилити свій вплив на місцевих політиків.

Про це заявив президент Світового конгресу українців Павло Ґрод під час першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У Південній Америці велика українська діаспора. Вона старша й значно менш політична, зосереджуючись на культурній складовій, фестивалях... Мета СКУ – працювати у цих країнах, аби зробити цю діаспору значно більш політично впливовою”, – сказав Ґрод.

Він зауважив, що любов до України й української культури "не завжди йдуть разом із хорошим розумінням сучасної геополітики”.

На думку президента СКУ, аби змінити це, лідерам думок обов’язково слід просувати проукраїнські наративи місцевою мовою та з урахуванням локальної культури. “Саме на цьому СКУ зосереджує свої зусилля: аби у Бразилії був (проукраїнський – ред.) наратив бразильською мовою, в Німеччині – німецькою тощо”, – зазначив він.