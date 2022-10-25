CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнській діаспорі у країнах Латинської Америки слід суттєво посилити свій вплив на місцевих політиків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Над посиленням політичного впливу української діаспори у країнах Латинської Америки працює СКУ
Фото: Укрінформ
Про це заявив президент Світового конгресу українців Павло Ґрод під час першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У Південній Америці велика українська діаспора. Вона старша й значно менш політична, зосереджуючись на культурній складовій, фестивалях... Мета СКУ – працювати у цих країнах, аби зробити цю діаспору значно більш політично впливовою”, – сказав Ґрод.
Він зауважив, що любов до України й української культури "не завжди йдуть разом із хорошим розумінням сучасної геополітики”.
На думку президента СКУ, аби змінити це, лідерам думок обов’язково слід просувати проукраїнські наративи місцевою мовою та з урахуванням локальної культури. “Саме на цьому СКУ зосереджує свої зусилля: аби у Бразилії був (проукраїнський – ред.) наратив бразильською мовою, в Німеччині – німецькою тощо”, – зазначив він.
Нагадаємо, що раніше СКУ у Канаді подали позов до суду, щоб домогтися зупинки постачання турбін Siemens для "Північного потоку".
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25 10 2022 10:15 МЕДІА
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