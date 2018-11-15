Сквер біля посольства Росії у Києві назвали на честь Нємцова

Київська міська рада присвоїла безіменному скверу на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту ім'я убитого російського опозиціонера Бориса Нємцова.

За таке рішення у четвер проголосували 69 депутатів за мінімально необхідної кількості у 61.

Нагадаємо, Борис Нємцов був застрелений в Москві 27 лютого 2015 року.

Обвинуваченими у справі про вбивство політика проходять п'ятеро осіб, зокрема колишній військовослужбовець чеченського батальйону "Північ" Заур Дадаєв. Всі вони категорично заперечують свою провину, хоча на відеозаписах перших допитів Дадаєва і Губашева підсудні визнають провину і стверджують, що мотивом вбивства стали політичні погляди російського опозиціонера, а також заяви, що нібито ображають почуття віруючих мусульман.

З початку жовтня 2016 року справу розглядав Московський окружний військовий суд.