НОВИНИКиївська міська рада присвоїла безіменному скверу на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту ім'я убитого російського опозиціонера Бориса Нємцова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сквер біля посольства Росії у Києві назвали на честь Нємцова
Рішення підтримали 69 депутатів Київради
Борис Нємцов. Фото: ru.focus.lv
За таке рішення у четвер проголосували 69 депутатів за мінімально необхідної кількості у 61.
Нагадаємо, Борис Нємцов був застрелений в Москві 27 лютого 2015 року.
Обвинуваченими у справі про вбивство політика проходять п'ятеро осіб, зокрема колишній військовослужбовець чеченського батальйону "Північ" Заур Дадаєв. Всі вони категорично заперечують свою провину, хоча на відеозаписах перших допитів Дадаєва і Губашева підсудні визнають провину і стверджують, що мотивом вбивства стали політичні погляди російського опозиціонера, а також заяви, що нібито ображають почуття віруючих мусульман.
З початку жовтня 2016 року справу розглядав Московський окружний військовий суд.
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