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Сквер біля посольства Росії у Києві назвали на честь Нємцова

Рішення підтримали 69 депутатів Київради
Київська міська рада присвоїла безіменному скверу на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту ім'я убитого російського опозиціонера Бориса Нємцова.
Сквер біля посольства Росії у Києві назвали на честь Нємцова Борис Нємцов. Фото: ru.focus.lv

За таке рішення у четвер проголосували 69 депутатів за мінімально необхідної кількості у 61.

Нагадаємо, Борис Нємцов був застрелений в Москві 27 лютого 2015 року.

Обвинуваченими у справі про вбивство політика проходять п'ятеро осіб, зокрема колишній військовослужбовець чеченського батальйону "Північ" Заур Дадаєв. Всі вони категорично заперечують свою провину, хоча на відеозаписах перших допитів Дадаєва і Губашева підсудні визнають провину і стверджують, що мотивом вбивства стали політичні погляди російського опозиціонера, а також заяви, що нібито ображають почуття віруючих мусульман.

З початку жовтня 2016 року справу розглядав Московський окружний військовий суд.

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15 11 2018 17:53
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