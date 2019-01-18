Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

SkyUp опублікував правила щодо багажу

Загальна вага додаткових предметів не повинна перевищувати 7 кг
Лоукост-авіаперевізник SkyUp опублікував правила перевезення ручної поклажі та багажу на своїх рейсах.
SkyUp опублікував правила щодо багажу Фото: skyup.aero

Згідно з правилами авіакомпанії, пасажири можуть брати на борт безкоштовно один предмет ручної поклажі, вага якого не перевищує 7 кг, а габарити за сумою трьох вимірів - 115 см.

У разі, якщо ці норми перевищені, така ручна поклажа перевозиться як багаж, за що пасажирам необхідно буде сплатити спеціальний збір.

Крім того, на борт можна взяти дамську або чоловічу сумку, папку для паперів, пальто або плащ, парасольку або тростину, книгу або журнал, дитяче харчування, дитячу дорожню люльку або коляску. Загальна вага додаткових предметів не повинна перевищувати 7 кг.

У разі якщо квиток включає перевезення багажу, пасажир може взяти з собою одну валізу вагою до 23 кг та розмірами до 158 см за сумою трьох вимірів. Норма багажу для дітей до 2 років становить 10 кг.

Нагадаємо, з 15 січня набули чинності нові правила перевезення ручної поклажі авіакомпанії МАУ, які були анонсовані восени минулого року.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 01 2019 10:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.