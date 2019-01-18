SkyUp опублікував правила щодо багажу

Лоукост-авіаперевізник SkyUp опублікував правила перевезення ручної поклажі та багажу на своїх рейсах.

Згідно з правилами авіакомпанії, пасажири можуть брати на борт безкоштовно один предмет ручної поклажі, вага якого не перевищує 7 кг, а габарити за сумою трьох вимірів - 115 см.

У разі, якщо ці норми перевищені, така ручна поклажа перевозиться як багаж, за що пасажирам необхідно буде сплатити спеціальний збір.

Крім того, на борт можна взяти дамську або чоловічу сумку, папку для паперів, пальто або плащ, парасольку або тростину, книгу або журнал, дитяче харчування, дитячу дорожню люльку або коляску. Загальна вага додаткових предметів не повинна перевищувати 7 кг.

У разі якщо квиток включає перевезення багажу, пасажир може взяти з собою одну валізу вагою до 23 кг та розмірами до 158 см за сумою трьох вимірів. Норма багажу для дітей до 2 років становить 10 кг.