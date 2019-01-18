SkyUp опублікував правила щодо багажу
Згідно з правилами авіакомпанії, пасажири можуть брати на борт безкоштовно один предмет ручної поклажі, вага якого не перевищує 7 кг, а габарити за сумою трьох вимірів - 115 см.
У разі, якщо ці норми перевищені, така ручна поклажа перевозиться як багаж, за що пасажирам необхідно буде сплатити спеціальний збір.
Крім того, на борт можна взяти дамську або чоловічу сумку, папку для паперів, пальто або плащ, парасольку або тростину, книгу або журнал, дитяче харчування, дитячу дорожню люльку або коляску. Загальна вага додаткових предметів не повинна перевищувати 7 кг.
У разі якщо квиток включає перевезення багажу, пасажир може взяти з собою одну валізу вагою до 23 кг та розмірами до 158 см за сумою трьох вимірів. Норма багажу для дітей до 2 років становить 10 кг.
Нагадаємо, з 15 січня набули чинності нові правила перевезення ручної поклажі авіакомпанії МАУ, які були анонсовані восени минулого року.
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