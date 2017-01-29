"Слабо повернути Росії Вільнюський край?", – Володимир Джабаров

Перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров виступив з пропозицією повернути Росії Віленський край, перш ніж говорити про повернення Калінінградської області.

Таку пропозицію російський політик висунув у відповідь на заяву литовського парламентарія Лінаса Бальсіса під час конференції "Світ 2017 року. Погляд із Вільнюса" про те, що Євросоюзу слід обговорити питання повернення Калінінграда до Європи. Тоді Бальсіс зазначив, що післявоєнні кордони втратили свою правову силу.

На думку Бальсіса, Росія втратила право на Калінінградську область після анексії Криму, і тепер державна приналежність земель колишньої Східної Пруссії потребує обговорення на міжнародному рівні.

"Слабо повернути Росії Вільнюський край", – сказав Володимир Джабаров РІА Новости, коментуючи ініціативу Бальсіса.

Як повідомляв iPress.ua, мешканцям столиці Литви надходять на поштові скриньки листівки із запрошенням переїжджати до Росії.

Нагадаємо, на зведення стіни з РФ влада Литви має намір витратити 3,6 млн євро.