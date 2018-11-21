Слідчі експерименти на Інститутській у справі Майдану можуть завершити до кінця року, – ГПУ

За словами керівника Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, всі слідчі експерименти у справах про розстріли на Майдані можуть завершити вже до кінця 2018 року.

Про це Горбатюк повідомив в ефірі "Громадського" в середу, 21 листопада.

За його словами, слідчим для проведення всіх експериментів знадобиться щонайменше місяць.

"Це не є експеримент, який тільки зараз проводиться. Вони проводилися і перші були ще у 2014 році, і в наступні роки за необхідності вони також проводилися. Єдине, що зараз сфокусували всі "залишки" слідчих експериментів, які ще необхідно провести, виключно тому, що стоїть питання можливої зміни рельєфу вулиці, що унеможливить проведення на тому місці слідчого експерименту", – розповів Керівник Управління спецрозслідувань.

Він додав, що за останні три місяці на Інститутській провели близько 15 слідчих експериментів.

Нагадаємо, для проведення слідчих експериментів з Інститутської прибрали меморіал героям Небесної сотні.

Вбивства перших активістів Євромайдану – Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Романа Сеника – досі не розкриті, однак, за словами начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, в розслідуваннях є прогрес.