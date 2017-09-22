Слідчі не знайшли маєток Охендовського, який показали ЗМІ
"Коли ми оголосили підозру, перше, що ми почали робити, це шукати цей маєток і доводити, що він належить цій людині. Гарна картинка в передачах, але слідство прокурорам доказів, що цей маєток належить Охендовському, не надало", - повідомив голова САП Назар Холодницький в ефірі програми "Право на владу".
Він також нагадав, що провадження стосовно Охендовського призупинено "у зв'язку з виконанням міжнародно-правових доручень".
"Детективи звернулися до нас з клопотанням, щоб ми відправили міжнародно-правові доручення до низки країн, назвати які я не маю права, щоб не нашкодити слідству. Ті данні, які ми можемо отримати, мають визначальне значення для провадження щоб зібрати повністю доказову базу", - зазначив Холодницький.
"Як би залізобетонно у Facebook не звучали доводи, вони мають бути підкріплені доказами", - додав він.
На уточнення ведучого, чи правильно він зрозумів, що наразі недостатньо доказів проти Охендовського, Холодницький відповів:
"Ви правильно розумієте, що без отримання відповіді по міжнародно-правовим дорученням ми слідство завершити не можемо, тому воно згідно п3 ч1 статті 280 КПК зупинено".
Раніше у 2015 році колишній Автомайдановець Сергій Коба разом з журналістами 1+1 показали сюжет про коштовний маєток і зазначили, що він належить Охендовському.
У свою чергу Охендовський запевняв, що маєток у 600 квадратних метрів, продемонстрований активістами Автомайдану, не його.
Як відомо, 13 грудня 2016 року голові ЦВК повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Загальна сума хабарів, інкримінованих детективами підозрюваному, склала 161 698 доларів США, що в еквіваленті по курсу Національного банку України на час вчинення злочинів становило 1 294 438 грн.
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