Слідчі в ході обшуків знайшли в осіб з оточення Януковича зброю та документи бойовиків
Обшуки проводили слідчі ГПУ, НАБУ, Нацполіції у "рамках кримінального провадження, що розслідується за фактами злочинної протидії протестним акціям, вчинені вбивств та інших злочинів під час Майдану, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
"Завдяки злагодженим діям вищевказаних підрозділів, під час обшуків вилучено ряд предметів та документів, що в сукупності з іншими наявними доказами мають важливе значення для дослідження обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні ГПУ.
Фото: ГПУ
"Крім того, серед вилученого – кілька тисяч набоїв, документи, у тому числі за підписом керівництва терористичної організації "ДНР", спеціальні пристрої дистанційного доступу до рахунків у іноземному банку, фінансові схеми та документи "чорнової бухгалтерії", печатка офшорної компанії, електронні носії інформації", - повідомили у відомстві.
Фото: ГПУ
Зазначається, що тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що Вища рада правосуддя відсторонила від посади двох суддів за винесення рішень проти активістів Євромайдану.
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