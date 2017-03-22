Слідчі в ході обшуків знайшли в осіб з оточення Януковича зброю та документи бойовиків

Слідчі провели обшуки у місті Києві та Донецькій області у осіб з оточення колишнього президента Віктора Януковича та Андрія Клюєва.

Обшуки проводили слідчі ГПУ, НАБУ, Нацполіції у "рамках кримінального провадження, що розслідується за фактами злочинної протидії протестним акціям, вчинені вбивств та інших злочинів під час Майдану, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

"Завдяки злагодженим діям вищевказаних підрозділів, під час обшуків вилучено ряд предметів та документів, що в сукупності з іншими наявними доказами мають важливе значення для дослідження обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні ГПУ.



Фото: ГПУ

"Крім того, серед вилученого – кілька тисяч набоїв, документи, у тому числі за підписом керівництва терористичної організації "ДНР", спеціальні пристрої дистанційного доступу до рахунків у іноземному банку, фінансові схеми та документи "чорнової бухгалтерії", печатка офшорної компанії, електронні носії інформації", - повідомили у відомстві.



Фото: ГПУ

Зазначається, що тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя відсторонила від посади двох суддів за винесення рішень проти активістів Євромайдану.