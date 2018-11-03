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Слідчі виявили сліди отрути в піцерії та пабі, які відвідував екс-розвідник ГРУ Скрипаль

Відвідувачів просять почистити особисті речі
Британська поліція виявила сліди нервово-паралітичної речовини, якою могли бути отруєні екс-розвідник ГРУ Сергій Скрипаль та його донька Юлія, у піцерії Zizzi та пабі The Mill у місті Сорлсбері.
Слідчі виявили сліди отрути в піцерії та пабі, які відвідував екс-розвідник ГРУ Скрипаль Фото: reuters.com

Про це в неділю, 11 березня, заявила представниця британських органів охорони здоров'я Саллі Девіс, повідомляє DW з посиланням на dpa.

Вона закликала людей, які відвідували ці заклади між 4 і 5 березня, випрати одяг та почистити інші особисті речі, з якими вони там були. При цьому Девіс наголосила, що йдеться про запобіжні заходи, наразі прямої шкоди здоров'ю не виявлено. За її словами, припускається, що за відповідний проміжок часу обидва заклади відвідало близько 500 людей.

Водночас видання Daily Mail з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що слідчі перевіряють на наявність отруйних речовин букет, який батько з донькою принесли на могилу дружини Скрипаля. За даними видання, Сергій Скрипаль з донькою відвідували могилу Людмили Скрипаль за кілька годин до того, як знепритомніли у торговельному центрі. Поліція одразу огородила могилу жінки, яка померла у 2012 році. Раніше була озвучена версія, що отрута потрапила в організм за кілька годин до того, як почала діяти.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Напередодні експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла "належну" відповідь у разі підтвердження причетності Росії до отруєння колишнього російського розвідника та його дочки.

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.

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11 03 2018 23:00
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