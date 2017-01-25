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Слідчого ГПУ судитимуть за те, що під час обшуку поцупив майно сільради

Підозрюваний поцупив талони на пальне
Справу старшого слідчого з особливо важливих справ Генпрокуратури, який під час здійснення обшуку вкрав майно сільради, готуються передати до суду.
Слідчого ГПУ судитимуть за те, що під час обшуку поцупив майно сільради Фото: slovoidilo.ua

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Як встановили детективи, старший слідчий ГПУ, користуючись відсутністю очевидців, під час проведення обшуку у домоволодінні голови однієї з сільських рад Черкаської області, заволодів майном сільської ради.

Зокрема, підозрюваний поцупив талони на пальне (усього на 330 літрів бензину марки А-92). Ці талони правоохоронець в подальшому неодноразово використовував для власних потреб та членів родини.
25 січня посадовця ознайомили  з обвинувальним актом. Найближчим часом обвинувачення буде скероване до суду.

Підозрюваному інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

В разі визнання винуватості, слідчому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на термін до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін із неможливістю обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

У НАБУ нагадали, що досудове розслідування за вказаними фактами детективи розпочали 1 вересня.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро 23 січня затримало помічницю судді Апеляційного суду Київської області на хабарі.

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25 01 2017 22:37
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