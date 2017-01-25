Слідчого ГПУ судитимуть за те, що під час обшуку поцупив майно сільради
Про це повідомила прес-служба НАБУ.
Як встановили детективи, старший слідчий ГПУ, користуючись відсутністю очевидців, під час проведення обшуку у домоволодінні голови однієї з сільських рад Черкаської області, заволодів майном сільської ради.
Зокрема, підозрюваний поцупив талони на пальне (усього на 330 літрів бензину марки А-92). Ці талони правоохоронець в подальшому неодноразово використовував для власних потреб та членів родини.
25 січня посадовця ознайомили з обвинувальним актом. Найближчим часом обвинувачення буде скероване до суду.
Підозрюваному інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").
В разі визнання винуватості, слідчому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на термін до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін із неможливістю обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.
У НАБУ нагадали, що досудове розслідування за вказаними фактами детективи розпочали 1 вересня.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро 23 січня затримало помічницю судді Апеляційного суду Київської області на хабарі.
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