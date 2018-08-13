CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаршого слідчого Генпрокуратури України, затриманого на хабарі у 50 тис. доларів, взяли під варту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Слідчого ГПУ, затриманого на хабарі у $50 тис, взяли під варту
Він вимагав гроші від керівника одного з підприємств
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Правоохоронці встановили, що старший радник юстиції вимагав п'ятдесят тисяч доларів від керівника одного з підприємств за неподання до суду клопотання про арешт земельних ділянок у рамках кримінального провадження, повідомляє прес-служба СБУ.
Співробітники спецслужби затримали його у службовому кабінеті під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі двадцять п'ять тисяч доларів.
Наразі затриманому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що 9-го серпня Генеральна інспекція Генеральної прокуратури затримала старшого слідчого ГПУ за підозрою в великому хабарництві.
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