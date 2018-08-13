Слідчого ГПУ, затриманого на хабарі у $50 тис, взяли під варту

Він вимагав гроші від керівника одного з підприємств

Старшого слідчого Генпрокуратури України, затриманого на хабарі у 50 тис. доларів, взяли під варту.

Правоохоронці встановили, що старший радник юстиції вимагав п'ятдесят тисяч доларів від керівника одного з підприємств за неподання до суду клопотання про арешт земельних ділянок у рамках кримінального провадження, повідомляє прес-служба СБУ.

Співробітники спецслужби затримали його у службовому кабінеті під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі двадцять п'ять тисяч доларів.

Наразі затриманому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що 9-го серпня Генеральна інспекція Генеральної прокуратури затримала старшого слідчого ГПУ за підозрою в великому хабарництві.