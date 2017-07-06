Слідчий Генпрокуратури відмовився від хабара $20 тисяч

Слідчому Головного слідчого управління Генпрокуратури запропонували 20 тис. доларів за закриття кримінального провадження. Той повідомив керівництво про пропозицію хабара.

6 червня 2017 року двох людей, які пропонували хабар, затримали під час передачі частини суми - 52 тис. грн. Затримані причетні до скоєння тяжких злочинів, вирішується питання про обрання запобіжного заходу, - повідомляють на сайті ГПУ.

Дії затриманих кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі). Їм загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, працівники Управління захисту економіки в м. Києві Нацполіції та військової прокуратури Київського гарнізону затримали військового під час одержання 24-х тисяч гривень неправомірної вигоди.