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Слідчий Генпрокуратури відмовився від хабара $20 тисяч

Затримані причетні до скоєння тяжких злочинів
Слідчому Головного слідчого управління Генпрокуратури запропонували 20 тис. доларів за закриття кримінального провадження. Той повідомив керівництво про пропозицію хабара.
Слідчий Генпрокуратури відмовився від хабара $20 тисяч Фото: rbc.ua

6 червня 2017 року двох людей, які пропонували хабар, затримали під час передачі частини суми - 52 тис. грн. Затримані причетні до скоєння тяжких злочинів, вирішується питання про обрання запобіжного заходу, - повідомляють на сайті ГПУ.

Дії затриманих кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі). Їм загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, працівники Управління захисту економіки в м. Києві Нацполіції та військової прокуратури Київського гарнізону затримали військового під час одержання 24-х тисяч гривень неправомірної вигоди.

 
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07 06 2017 15:22
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