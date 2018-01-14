Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи проти 72 посадових осіб ЗСУ
Про це сказав голова відомства Олександр Бастрикін в інтерв'ю для видання "Российская газета".
Бастрикін зазначив, що по цих справах 128 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності, а по 146-ти справах проходять 72 посадових особи ЗСУ, зокрема 20 осіб з вищого військового керівництва.
"Українські військовослужбовці протягом трьох років неодноразово обстрілювали з важких видів озброєння невиборчого характеру цивільні об'єкти, зокрема житлові будинки, школи, лікарні Донбасу, що призвело до загибелі сотень мирних людей. І Слідчий комітет РФ кваліфікує ці дії за статтею Кримінального кодексу "Застосування заборонених засобів і методів ведення війни", – заявив Бастрикін.
Слідком також продовжує розслідувати напади на російські об'єкти в Україні.
"Нами проведено комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, що дозволили встановити конкретних осіб, які вчинили ці злочини. Відносно восьми громадян України винесено постанови про притягнення як обвинувачених, і вони оголошені в міжнародний розшук", – додав голова Слідчого комітету РФ.
Нагадаємо, у жовтні головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що за тяжкі і особливо тяжкі злочини, скоєні в зоні проведення АТО, судять 152 військовослужбовців ЗСУ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа