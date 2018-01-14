Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи проти 72 посадових осіб ЗСУ

Серед них 20 осіб з вищого військового керівництва

З 2014 року Слідчий комітет Росії порушив 209 кримінальних справ щодо подій в Україні. По 146-ти з них проходять 72 посадові особи ЗСУ.

Про це сказав голова відомства Олександр Бастрикін в інтерв'ю для видання "Российская газета".

Бастрикін зазначив, що по цих справах 128 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності, а по 146-ти справах проходять 72 посадових особи ЗСУ, зокрема 20 осіб з вищого військового керівництва.

"Українські військовослужбовці протягом трьох років неодноразово обстрілювали з важких видів озброєння невиборчого характеру цивільні об'єкти, зокрема житлові будинки, школи, лікарні Донбасу, що призвело до загибелі сотень мирних людей. І Слідчий комітет РФ кваліфікує ці дії за статтею Кримінального кодексу "Застосування заборонених засобів і методів ведення війни", – заявив Бастрикін.

Слідком також продовжує розслідувати напади на російські об'єкти в Україні.

"Нами проведено комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, що дозволили встановити конкретних осіб, які вчинили ці злочини. Відносно восьми громадян України винесено постанови про притягнення як обвинувачених, і вони оголошені в міжнародний розшук", – додав голова Слідчого комітету РФ.

Нагадаємо, у жовтні головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що за тяжкі і особливо тяжкі злочини, скоєні в зоні проведення АТО, судять 152 військовослужбовців ЗСУ.