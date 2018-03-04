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Слідчий комітет Росії порушив справу проти Авакова, - ОНОВЛЕНО

Міністра внутрішніх справ звинуватили у перешкоджанні росіянам у доступі на виборчі дільниці у дипустановах
Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
Слідчий комітет Росії порушив справу проти Авакова, - ОНОВЛЕНО Арсен Аваков. Фото: AFP

Справа відкрили через те, що росіян не пропускали до дільниць у дипломатичні установи в день виборів президента РФ 18 березня, повідомляє сайт Слідкому.

"Відкрити кримінальну справу щодо Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова за фактом перешкоджання вільному здійсненню російськими громадянами своїх виборчих прав на виборах Президента Росії (п. "в" год 2 ст. 141 КК РФ)", - йдеться в повідомленні.

За даними Слідчого комітету Росії, "Аваков, діючи групою осіб за попередньою змовою", давав вказівки підлеглим по службі співробітникам МВС України, що забезпечує охорону і безпеку російських дипломатичних установ у Києві, Львові, Одесі та Харкові.

Оновлення. Голова МВС лаконічно відреагував на відкриту проти нього кримінальну справу.

"Служу українському народу!", - написав Аваков у своєму Twitter.

Нагадаємо, що Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв громадяни Росії допускатися не будуть.

Росія заявила, що розраховує на оцінку ООН та Організації з безпеки і співробітництва в Європі з приводу заборони росіянам голосувати на виборах президента в Україні.

У Києві зранку 18 березня були перекриті підступи до посольства Росії в Україні.

ООН, ОБСЄ і Рада Європи не відреагували на звернення уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової у зв'язку з рішенням влади України про недопуск громадян Росії, які не є дипломатами, голосувати в дипустановах РФ в країні.

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