Слідком РФ направив у суд кримінальну справу проти росіянина, який воює на Донбасі за Україну

Слідчий комітет Росії направив до суду кримінальну справу проти росіянина Артема Широбокова, воюючого в Донбасі на стороні України.

"Завершено розслідування у кримінальній справі стосовно громадянина Російської Федерації Артема Широбокова, якому заочно пред'явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 359 КК РФ (участь найманця у збройному конфлікті або військових діях)", - йдеться в повідомленні Слідчого комітету РФ.

За даними російського слідства, Широбоков виїхав в Україну на початку 2014 року, в подальшому добровільно вступив до складу батальйону Азов і пройшов спеціальну підготовку, навчившись поводитися з вогнепальною зброєю, вибуховими речовинами і отримавши необхідні знання про військову стратегію і тактику. У 2014 і 2015 роках росіянин спільно з іншими бійцями зазначеного підрозділу брав участь в бойових діях на сході України.

"Виконуючи накази командирів батальйону, Широбоков вів стрілянину з автоматичної вогнепальної зброї по" ополченцям ДНР", - заявили у відомстві.

За даними Слідкома, Широбоков продовжує перебувати на території України, ховаючись від російських правоохоронних органів.

"В даний час кримінальну справу із затвердженим обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті. Чинне законодавство також дозволяє винести судове рішення щодо обвинуваченого заочно", - йдеться в повідомленні.

За даними Слідкома, це перша кримінальна справа слідчій практиці СК Росії, заочно направлено до суду щодо особи, яка обвинувачується в найманство.

"Слідчими СК Росії триває робота по встановленню інших громадян Росії, так само, як Широбоков, вирішили повоювати" за гроші в іншій державі, вважаючи, що про їх "подвиги" ніхто не дізнається", - заявили в цьому відомстві.

3 березня Слідчий комітет Російської Федерації порушив чергову "кримінальну справу" проти українських військовослужбовців нібито за фактом обстрілу окупованих бойовиками населених пунктів, зокрема Донецька.