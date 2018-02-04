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Слідство назвало ймовірну причину пожежі у Кемерові

Пожежа в ТЦ виникла через коротке замикання
Найбільш імовірною причиною пожежі в торговому центрі Зимова вишня в російському місті Кемерово є коротке замикання в батутній залі, заявили в Слідчому комітеті РФ.
Слідство назвало ймовірну причину пожежі у Кемерові Фото: interfax.ru

"Імовірно, може бути коротке замикання", - доповіли голові відомства Олександру Бастрикіну під час робочої поїздки в Кемерово, передає ТАСС.

За версією слідства, вогнище спалаху знаходилося в батутному центрі на території дитячого комплексу. Слідчі повідомили, що кабелі високої напруги були прокладені через всю залу комплексу "в порушення всіх правил".

Очевидці розповіли слідчим, що "пучок електричних проводів звисав практично над ванною з м'якими [поролоновими] кубиками".

Нагадаємо, що 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

Кількість загиблих, згідно з офіційною версією слідства, становила 64 людини. З них - 41 дитина.

Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вважає, що найбільш ймовірна причина пожежі в ТЦ у Кемерові пов'язана з замиканням електропроводки.

Заводський районний суд Кемерова заарештував строком на 2 місяцікеруючу торгово-розважального центру "Зимова вишня", де сталася пожежа, Надію Судденок.

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02 04 2018 23:53
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