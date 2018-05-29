Слідство не має даних для порушення справи про міжнаціональну ворожнечу у погромах на "Лісовій"

Правоохоронці не порушували справу щодо розпалювання міжнаціональної ворожнечі після погромів кіосків на станції "Лісовій" в Києві, бо у слідства немає даних про такі порушення.

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує "Громадське".

"Порушено 2 статті – хуліганство 296 і тілесні ушкодження працівнику поліції 345. Але по другій ще підозри не оголошені, ми аналізуємо відео, збираються докази. Стаття щодо розпалювання міжнаціональної ворожнечі не порушувалась, поки що у слідства немає таких даних. Наразі залишається лише дві статті", – заявив Крищенко.

Він зазначив, що суд обрав нападнику на пенсіонера запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, в Києві в неділю, 27 травня, кількадесят агресивно налаштованих молодиків на ринку біля станції метро "Лісова" пошкодили торговельну точку продавця, який побив військового пенсіонера і напередодні був затриманий, та влаштували сутичку із поліцейськими, зокрема кидали каміння.

У вівторок суд відпустив на поруки депутата Білецького затриманого екс-бійця "Азову" Павла Морозова. Також суд відпустив ще двох затриманих після погромів.