Слідство не має даних для порушення справи про міжнаціональну ворожнечу у погромах на "Лісовій"
Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує "Громадське".
"Порушено 2 статті – хуліганство 296 і тілесні ушкодження працівнику поліції 345. Але по другій ще підозри не оголошені, ми аналізуємо відео, збираються докази. Стаття щодо розпалювання міжнаціональної ворожнечі не порушувалась, поки що у слідства немає таких даних. Наразі залишається лише дві статті", – заявив Крищенко.
Він зазначив, що суд обрав нападнику на пенсіонера запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, в Києві в неділю, 27 травня, кількадесят агресивно налаштованих молодиків на ринку біля станції метро "Лісова" пошкодили торговельну точку продавця, який побив військового пенсіонера і напередодні був затриманий, та влаштували сутичку із поліцейськими, зокрема кидали каміння.
У вівторок суд відпустив на поруки депутата Білецького затриманого екс-бійця "Азову" Павла Морозова. Також суд відпустив ще двох затриманих після погромів.
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