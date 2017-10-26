Слідство не виключає, що підірвати хотіли Віталія Балу, а не Мосійчука

Слідство розглядає кілька версій вибуху, в результаті якого постраждав народний депутат України Ігор Мосійчук, одна з яких - замах на вбивство, організоване в Росії.

"Нами розглядається кілька версій цього злочину. Першу версію озвучував і сам пан Мосійчук - це замах на вбивство, яке було організовано спецслужбою Російської Федерації", - заявив перший заступник прокурора Києва Павло Кононенко на брифінгу.

"Російський слід, політична діяльність Мосійчука, замах на вбивство на особистому ґрунті - версії щодо вибуху в Києві. Там був і політолог Бала, не виключаємо, що це був замах на нього, також є й інші версії", - додав він.

"Вибух стався внаслідок приведення в дію саморобного вибухового пристрою направленої дії, що знаходився у мопеді, який був умисно припаркований невстановленою слідством особою приблизно о 21:50 при виході з приміщення телеканалу "Еспресо-ТВ"", - заявив, у свою чергу, начальник Головного управління СБУ у Києві Серій Семочко.

У свою чергу, прокурор Києва Роман Говда додав, що наразі триває експертиза, яка дасть більше уявлення про цей вибуховий пристрій.

"Еквівалент вибухового пристрою, за попередньою інформацією, становив 400-600 г тротилу, що є доволі значним розміром", - сказав Говда.

За попередніми даними, вибуховий пристрій міг бути створений на основі автомобільної сигналізації.

"На погляд вибухотехніків, це був саморобний вибуховий пристрій, можливо, на базі автомобільної сигналізації. Про це кажуть плати, які були вилучені на місці пригоди", - сказав перший заступник прокурора Києва Павло Кононенко.

Говда додав, що багато інформації не розголошують, "з метою результативності розслідування".

Нагадаємо, що 25 жовтня в Києві біля будівлі телеканалу "Еспресо.TV" прогримів вибух, в якому були поранені п'ятеро людей. В результаті було поранено п'ять осіб. Один з них, охоронець Мосійчука, незабаром помер від поранень по дорозі в лікарню, ще один, випадковий перехожий, помер у лікарні. Троє інших - Мосійчук, Бала, жінка, яка випадково опинилася на місці вибуху, - залишаються в лікарні.

За фактом вибуху було порушено кримінальну справу за ст. 258 КК "Терористичний акт".

У потерпілого нардепа були діагностовані поранення кінцівок, спини і живота. Як заявили в прес-службі Мосійчука, він вважає, що в замаху є "російський слід".