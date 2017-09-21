Слідство озвучило три версії трагічної пожежі в дитячому таборі Одеси

Правоохоронці також розглядають версію про пожежу через елетроприлади і підпал

Після п'яти днів з моменту пожежі в таборі Вікторія, де загинули троє дітей, слідство назвало три версії того, що сталося.

Офіційно поліція розглядає версію про підпал, порушення правил пожежної безпеки та загоряння через використання електричних приладів, заявив глава одеської поліції Дмитро Головін на спільному брифінгу з прокурором області Олега Жученка, - інформує Думська.

За його словами, на місці пожежі досі працює слідча група, в тому числі і фахівці з Києва.

Зараз експерти перевіряють правдивість інформації про те, що рятувальників викликали через сорок хвилин після початку загоряння.

Однак на даний момент слідство прокуратури зареєстровало кримінальне провадження за статтею службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків. У профільних департаментах міської ради вже вилучили документи, що стосуються Вікторії.

Раніше співробітники прокуратури і поліції провели обшуки на підприємствах, які здійснювали будівництво і реконструкцію корпусів дитячого табору Вікторія.

Нагадаємо, що Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).

Додамо, що в Одесі декілька сотень протестувальників намагалия пройти до будівлі міської ради і зустрітися з міським головою Геннадієм Трухановим.

Згодом депутати Одеської міськради оголосили "безстрокову" перерву в сесії через безлади на Думській площі.

Також вчора мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про відставку віце-мера з гуманітарних питань Зінаїди Цвірінько.