Слідство розглядає п'ять версій смерті Волошина
"Розглядаються п’ять версій вчинення злочину – самогубство у стані душевного хвилювання, самогубство скоєно у зв’язку з професіональною діяльністю на посаді в. о. директора, самогубство через взаємовідносини у родині, самогубство через можливі конфлікти під час проходження служби у ЗСУ та нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю", - повідомляє сайт Поліції Миколаївської області.
У поліції додали, що кожну з версій доводитимуть чи спростовуватимуть "тільки при отриманні доказів на основі проведених експертиз та слідчих дій".
"Наразі призначені і проводяться… судово-медична, комплексна судова експертиза (дактилоскопічна, балістична, хімічна), судово-хімічна, комплексна молекулярно-генетично-вибухотехнічна, психологічно-психіатрична посмертна, імунологічна експертиза", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що встановлено коло осіб, які "вже допитуються та будуть допитані найближчим часом".
Нацполіція просить громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо цієї події, обов'язково повідомити її слідчим.
Нагадаємо, 18 березня, в Миколаєві у власній квартирі покінчив життя самогубством 29-річний в. о. директора одного з комунальних підприємств.
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