Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Слідство розглядає п'ять версій смерті Волошина

Встановлено коло осіб, які "вже допитуються та будуть допитані найближчим часом"
Правоохоронці розглядають 5 версій загибелі в.о керівника Миколаївського аеропорту Владислава Волошина.
Слідство розглядає п

"Розглядаються п’ять версій вчинення злочину – самогубство у стані душевного хвилювання, самогубство скоєно у зв’язку з професіональною діяльністю на посаді в. о. директора, самогубство через взаємовідносини у родині, самогубство через можливі конфлікти під час проходження служби у ЗСУ та нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю",повідомляє сайт Поліції Миколаївської області. 

У поліції додали, що кожну з версій доводитимуть чи спростовуватимуть "тільки при отриманні доказів на основі проведених експертиз та слідчих дій".

"Наразі призначені і проводяться… судово-медична, комплексна судова експертиза (дактилоскопічна, балістична, хімічна), судово-хімічна, комплексна молекулярно-генетично-вибухотехнічна, психологічно-психіатрична посмертна, імунологічна експертиза", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що встановлено коло осіб, які "вже допитуються та будуть допитані найближчим часом".

Нацполіція просить громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо цієї події, обов'язково повідомити її слідчим.

Нагадаємо, 18 березня, в Миколаєві у власній квартирі покінчив життя самогубством 29-річний в. о. директора одного з комунальних підприємств.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 03 2018 17:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.