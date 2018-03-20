Слідство розглядає п'ять версій смерті Волошина

Встановлено коло осіб, які "вже допитуються та будуть допитані найближчим часом"

Правоохоронці розглядають 5 версій загибелі в.о керівника Миколаївського аеропорту Владислава Волошина.

"Розглядаються п’ять версій вчинення злочину – самогубство у стані душевного хвилювання, самогубство скоєно у зв’язку з професіональною діяльністю на посаді в. о. директора, самогубство через взаємовідносини у родині, самогубство через можливі конфлікти під час проходження служби у ЗСУ та нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю", - повідомляє сайт Поліції Миколаївської області.

У поліції додали, що кожну з версій доводитимуть чи спростовуватимуть "тільки при отриманні доказів на основі проведених експертиз та слідчих дій".

"Наразі призначені і проводяться… судово-медична, комплексна судова експертиза (дактилоскопічна, балістична, хімічна), судово-хімічна, комплексна молекулярно-генетично-вибухотехнічна, психологічно-психіатрична посмертна, імунологічна експертиза", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що встановлено коло осіб, які "вже допитуються та будуть допитані найближчим часом".

Нацполіція просить громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо цієї події, обов'язково повідомити її слідчим.

Нагадаємо, 18 березня, в Миколаєві у власній квартирі покінчив життя самогубством 29-річний в. о. директора одного з комунальних підприємств.