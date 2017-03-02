Слідство розкрило схему фінансування Глазьєвим одеських сепаратистів

Радник президента Росії Сергій Глазьєв міг фінансувати сепаратистів в Одесі та інших регіонах України через асоціацію "Постачальники Митного союзу"

Це випливає з висновків Печерського райсуду Києва від 20 січня, пише LB.ua.

Головна військова прокуратура попросила суд надати доступ до чотирьох рахунків асоціації "Постачальники Митного союзу" в банку "Індустріалбанк" у рамках справи проти Глазьєва.

"Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний і особа №4 через асоціацію "Постачальники Митного союзу" могли фінансувати дії невстановлених осіб з метою здійснення масових заворушень на території різних областей України, посягання на її територіальну цілісність і вчинення терористичних актів. Зазначене підтверджується інформацією ДКР (департаментом контррозвідки) СБУ та іншими матеріалами кримінального провадження", - сказано в документі.

Суд надав слідчим тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення документів, що становлять банківську таємницю, щодо використання цих чотирьох банківських рахунків.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року Печерський районний суд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні проти радника президента Росії Сергія Глазьєва.

Досудове розслідування встановило, що Глазьєв у лютому-березні 2014 року, будучи радником Путіна, "діючи за попередньою змовою з іншими представниками влади РФ, вчинив умисні дії з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України".

Зокрема він, за версією ГПУ, взяв участь в організації захоплення Верховної Ради АР Крим, Одеської та Харківської обласних рад. Крім того, у червні 2014 року Глазьєв публічно закликав до агресивної війни проти України шляхом застосування Збройних Сил РФ, повідомляє сайт ГПУ.

Нагадаємо, що Глазьєва оголосили у державний розшук, суд дозволив його затримання та доставку в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій обвинувальний акт стосовно Глазьєва буде передано до суду для проведення спеціального судового провадження (заочне засудження).

За вчинення інкримінованих Глазьєву особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку передбачене максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.