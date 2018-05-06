Слідство щодо MH17: Міноборони Росії зловили на брехні про "Бук"

Заяви Міноборони Росії, що російський "Бук" не міг збити MH17, оскільки всі такі ракети старші за 25 років в РФ утилізуються, виявилися брехнею.

Він з'ясував, що російський концерн "Алмаз-Антей" у 2015 році моделював катастрофу MH17 за допомогою ракети для "Бука", виготовленої в 1987 році, тобто 28 років тому.

"А за твердженням росіян, ця ракета мала бути утилізована", - повідомив у Twitter засновник дослідницької команди Bellingcat Еліот Хіггінс.

За його словами, рік випуску він встановив за номером на корпусі, який видно на поширеному "Алмаз-Антеєм" відео.

Раніше Міноборони Росії, коментуючи доповідь слідчої групи, оголосило, що всі ракети для "Бука" після 25 років експлуатації "підлягають списанню та утилізації".

Ці ракети, як стверджує міністерство, відразу вилучаються, списуються і відправляються на утилізацію. При цьому такі ракети, говорилося в заяві оборонного відомства, можуть використовувати українські військові.

Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.