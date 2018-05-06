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Слідство щодо MH17: Міноборони Росії зловили на брехні про "Бук"

Bellingcat знову зловив Міноборони Росії на брехні
Заяви Міноборони Росії, що російський "Бук" не міг збити MH17, оскільки всі такі ракети старші за 25 років в РФ утилізуються, виявилися брехнею.
Слідство щодо MH17: Міноборони Росії зловили на брехні про "Бук" Фото: AFP

Він з'ясував, що російський концерн "Алмаз-Антей" у 2015 році моделював катастрофу MH17 за допомогою ракети для "Бука", виготовленої в 1987 році, тобто 28 років тому.

"А за твердженням росіян, ця ракета мала бути утилізована", - повідомив у Twitter засновник дослідницької команди Bellingcat Еліот Хіггінс.

За його словами, рік випуску він встановив за номером на корпусі, який видно на поширеному "Алмаз-Антеєм" відео. 

Раніше Міноборони Росії, коментуючи доповідь слідчої групи, оголосило, що всі ракети для "Бука" після 25 років експлуатації "підлягають списанню та утилізації".

Ці ракети, як стверджує міністерство, відразу вилучаються, списуються і відправляються на утилізацію. При цьому такі ракети, говорилося в заяві оборонного відомства, можуть використовувати українські військові.

Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.

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05 06 2018 15:40
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