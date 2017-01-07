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Справу щодо розстрілів на Майдані завершать до кінця року,- Луценко

Розслідування щодо всього оточення екс-президента Віктора Януковича завершене
Під кінець 2017 року має бути завершене слідство щодо розстрілів на Майдані.
Справу щодо розстрілів на Майдані завершать до кінця року,- Луценко Фото: соцемережі

"Команда прокурорів і слідчих доповідає мені про готовність в четвертому кварталі цього року закінчити слідство щодо розстрілів на Майдані, найтрагічніші сторінки 18-го, 19-го, 20-го, 21-го", -  заявив генпрокурор Юрій Луценко в інтерв’ю проекту Радіо Свобода "Настоящее время".

Луценко висловив думку, що "справи щодо Майдану рухаються непогано", хоча б тому що завершене розслідування щодо всього оточення екс-президента Віктора Януковича.

За словами генпрокурора, низка справ щодо пересічних виконавців, "беркутівців", перебуває на "гарячій стадії розгляду".

"Всі учасники подій в Києві нами ідентифіковані. Завдяки громадським активістам навіть створена 3D схема подій на Майдані. Хто де стояв, в який час, в якому місці", - сказав також він.

Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України повідомив про зміну раніше повідомлених підозр і про нові підозри щодо злочинів, здійснених в період з 18 по 20 лютого 2014 року проти мітингувальників на Майдані Незалежності в центрі Києва колишнім високопоставленим чиновникам режиму екс-президента Віктора Януковича, в тому числі і йому самому.
 
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01 07 2017 15:43
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