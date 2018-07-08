Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Слідство щодо звільненого з в'язниці політв'язня Костенка триватиме, - ГПУ

За інформацією ГПУ, Костенка в розшук не оголошували
Слідство щодо звільненого з російської в’язниці політв'язня Олександра Костенка про нібито незаконне зберігання зброї, буде тривати.
Слідство щодо звільненого з в Фото: tass.ru

Речниця генпрокурора підтвердила інформацію речника ГПУ Андрія Лисенка про те, що розслідування щодо Костенка було припинено. Водночас, за її словами, воно буде тривати.

"Провадження не закрите. У зв’язку з поверненням Костенка розслідування буде тривати", — зазначила вона.

Сарган пояснила, що розслідування було зупинено у зв’язку з тим, що Костенко був заарештований в Росії.

За інформацією ГПУ, Костенка в розшук не оголошували.

Наразі цією справою займається Святошинський відділ Національної поліції. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Києва.

Сарган наголосила, що «ніхто не збирається виправдовувати Костенка, а розслідування триватиме».

В Україні у 2014 – 2015 роках Костенко проходив у справі про незаконне зберігання зброї разом із іншим кримчанином Станіславом Красновим.

Йдеться про справу номер 22014000000000107, де  фігурують Олександр Костенко та Станіслав Краснов — їх затримали 22 травня 2014 за незаконне зберігання зброї та вибухонебезпечних речовин.

Водночас справа Краснова зараз виділена в окреме провадження і уже розглядається в Святошинському суді.

Нагадаємо, звільнений з російської в’язниці українець Олександр Костенко 6 серпня разом із консулами перетнули російсько-український кордон.

Костенко повідомив Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій, що в нього зламана рука.

Після звільнення активіста у ЗМІ з'явилася інформація про те, що СБУ в 2014 році затримувала його за підозрою в тероризмі. Костенка заарештували та звільнили під заставу, після чого він, нібито, втік до Криму. Крім того, повідомлялося, що в активіста, нібито, є російський паспорт.

Державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, коментуючи інформацію про наявність у Костенка російського громадянства, заявив, що Олександр в'їхав в Україну за українським паспортом.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 08 2018 19:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.