Слідство щодо звільненого з в'язниці політв'язня Костенка триватиме, - ГПУ

За інформацією ГПУ, Костенка в розшук не оголошували

Слідство щодо звільненого з російської в’язниці політв'язня Олександра Костенка про нібито незаконне зберігання зброї, буде тривати.

Речниця генпрокурора підтвердила інформацію речника ГПУ Андрія Лисенка про те, що розслідування щодо Костенка було припинено. Водночас, за її словами, воно буде тривати.

"Провадження не закрите. У зв’язку з поверненням Костенка розслідування буде тривати", — зазначила вона.

Сарган пояснила, що розслідування було зупинено у зв’язку з тим, що Костенко був заарештований в Росії.

За інформацією ГПУ, Костенка в розшук не оголошували.

Наразі цією справою займається Святошинський відділ Національної поліції. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Києва.

Сарган наголосила, що «ніхто не збирається виправдовувати Костенка, а розслідування триватиме».

В Україні у 2014 – 2015 роках Костенко проходив у справі про незаконне зберігання зброї разом із іншим кримчанином Станіславом Красновим.

Йдеться про справу номер 22014000000000107, де фігурують Олександр Костенко та Станіслав Краснов — їх затримали 22 травня 2014 за незаконне зберігання зброї та вибухонебезпечних речовин.

Водночас справа Краснова зараз виділена в окреме провадження і уже розглядається в Святошинському суді.