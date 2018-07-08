Слідство щодо звільненого з в'язниці політв'язня Костенка триватиме, - ГПУ
Речниця генпрокурора підтвердила інформацію речника ГПУ Андрія Лисенка про те, що розслідування щодо Костенка було припинено. Водночас, за її словами, воно буде тривати.
"Провадження не закрите. У зв’язку з поверненням Костенка розслідування буде тривати", — зазначила вона.
Сарган пояснила, що розслідування було зупинено у зв’язку з тим, що Костенко був заарештований в Росії.
За інформацією ГПУ, Костенка в розшук не оголошували.
Наразі цією справою займається Святошинський відділ Національної поліції. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Києва.
Сарган наголосила, що «ніхто не збирається виправдовувати Костенка, а розслідування триватиме».
В Україні у 2014 – 2015 роках Костенко проходив у справі про незаконне зберігання зброї разом із іншим кримчанином Станіславом Красновим.
Йдеться про справу номер 22014000000000107, де фігурують Олександр Костенко та Станіслав Краснов — їх затримали 22 травня 2014 за незаконне зберігання зброї та вибухонебезпечних речовин.
Водночас справа Краснова зараз виділена в окреме провадження і уже розглядається в Святошинському суді.
Нагадаємо, звільнений з російської в’язниці українець Олександр Костенко 6 серпня разом із консулами перетнули російсько-український кордон.
Костенко повідомив Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій, що в нього зламана рука.
Після звільнення активіста у ЗМІ з'явилася інформація про те, що СБУ в 2014 році затримувала його за підозрою в тероризмі. Костенка заарештували та звільнили під заставу, після чого він, нібито, втік до Криму. Крім того, повідомлялося, що в активіста, нібито, є російський паспорт.
Державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, коментуючи інформацію про наявність у Костенка російського громадянства, заявив, що Олександр в'їхав в Україну за українським паспортом.
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