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Слідство у справі Сущенка завершено, - адвокат

Остаточно тактику захист буде виробляти із Сущенком після ознайомлення з усім масивом даних
Слідство у справі Романа Сущенка завершено. Адвокат Марк Фейгін і його підзахисний почали ознайомлення з десятьма томами слідчої справи.
Слідство у справі Сущенка завершено, - адвокат Роман Сущенко. Фото: РИА Новости

"Нам з Романом Володимировичем заявили про закінчення слідства. Справа складається з 10 томів - процесуальні, оперативні матеріали. Детальніше говорити не можу, оскільки на справі - гриф держтаємниці. Ми з моїм підзахисним зараз вивчаємо другий том", - повідомив Фейгін агентству "Укрінформ".

"Але хочу уточнити, що в головному наша позиція колишня. Сущенко не визнає провини. І сьогодні він знову відмовився давати на себе свідчення, посилаючись на 51 статтю", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, що кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було пред'явлено звинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ спростували цю заяву. Термін утримання Сущенка під вартою закінчується 30 листопада.

У п'ятницю міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ (ПСМІ) Арлема Дезира максимально використовувати свій мандат для сприяння звільненню незаконно утримуваних Росією українських журналістів Романа Сущенка, Миколи Семени, Станіслава Асєєва.

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20 10 2017 23:30
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