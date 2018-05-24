Слідство встановило причетних до катастрофи МН17, – СБУ

Наразі слідчі не оприлюднюють імена для "забезпечення безпеки учасників кримінально судочинства"

Слідство встановило осіб, причетних до збиття літака рейсу МН17.

"У нас в роботі доволі вузьке коло осіб, які причетні до скоєння цього страшного злочину", – заявив очільник Служби безпеки Василь Грицак в ефірі 112 телеканалу.

Голова СБУ пояснив, що наразі слідчі не оприлюднюють імена для "забезпечення безпеки учасників кримінально судочинства".

"Я переконаний, що за рішенням керівника слідчої групи найближчим часом іменна будуть називатися", – запевнив Грицак.

За словами першого заступника генпрокурора Дмитра Сторожука, наступний етап розслідування полягатиме у визначенні, яку роль відігравала та чи інша особа у скоєнні злочину.

Крім того, Сторожук зазначив, що російська влада протягом розслідування не відповідала на запити прокуратури Нідерландів, хоча "брала на себе зобов’язання... допомагати при розслідуванні".

Нагадаємо, малайзійський "Боїнг", на борту якого знаходилися 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Всі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.

Представники Росії, виробники "Бука" з концерну "Алмаз-Антей" і сепаратисти відкидають висновки розслідування. Вони стверджують, що літак збили українські військові.