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Слідство зняло корупційні звинувачення з прем’єра Мальти

Слідство не виявило доказів корупції чи відмивання грошей Азербайджану через банк Pilatus
Генпрокурор Мальти зняв звинувачення з прем’єра країни Джозефа Муската у зловживаннях і отриманні вигоди від таємної офшорної компанії.
Слідство зняло корупційні звинувачення з прем’єра Мальти Фото: PES Communications

Розслідування, яке тривало 15 місяців після оприлюднення матеріалів вбитої у жовтні минулого року журналістки Дафне Каруани Галіції про те, що дружина Муската Мішель володіла компанією Egrant, яка фігурувала у офшорному скандалі і відмивала гроші компанії, пов’язаної з родиною президента Азербайджану, повідомляє Euobserver.

Мускат у неділю зробив заяву, в якій повідомив, що слідство не виявило доказів корупції чи відмивання грошей Азербайджану через банк Pilatus.

"Жодне зі звинувачень проти мене моєї дружини Мішель, моєї родини чи людей, наближених до нас, не знайшло підтвердження" - сказав Мускат.

Звинувачення на адресу Муската прозвучали частково внаслідок свідчень працівниці банку Pilatus Марії Єфімової, яка була інформант кою вбитої журналістки. Мальта у минулому році оголосила Єфімову у розшук.

Джозеф Мускат протягом розслідування наполягав на своїй невинуватості і заявляв, що не піде у відставку, доки не буде доведено протилежне.

Нагадаємо, у Литві пропонують закрити шлях на вибори строком на десять років особам, засудженим за корупцію.

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23 07 2018 11:23
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