Слова Меркель про український транзит обнадіюють, - Пєкло

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявив, що заблокувати побудову газопроводу "Північний потік-2" на дні Балтійського моря нелегко, але слова канцлера Німеччини Ангели Меркель, що транзит через територію України має зберегтися, є обнадійливими.

"Говорячи про "Північний потік-2", ми дуже вдячні нашим українським і балтійським партнерам за підтримку, і ми намагаємося заблокувати, але це не легко", - зазначив Пєкло, повідомляє УНІАН.

"Однак, останній коментар канцлера Ангели Меркель у Берліні відроджує надію, бо вона сказала, що транзит має проходити через Україну. Ми не знаємо в дійсності точно, що це означає, але це було сказано, і я вважаю, що це була важлива заява", - наголосив Пєкло.

Нагадаємо, що компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.

Раніше, Президент України Петро Порошенко запропонував Німеччині альтернативу "Північному потоку-2", заявивши, що проект є економічно невиправданим.