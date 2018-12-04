Слова Меркель про український транзит обнадіюють, - Пєкло
"Говорячи про "Північний потік-2", ми дуже вдячні нашим українським і балтійським партнерам за підтримку, і ми намагаємося заблокувати, але це не легко", - зазначив Пєкло, повідомляє УНІАН.
"Однак, останній коментар канцлера Ангели Меркель у Берліні відроджує надію, бо вона сказала, що транзит має проходити через Україну. Ми не знаємо в дійсності точно, що це означає, але це було сказано, і я вважаю, що це була важлива заява", - наголосив Пєкло.
Нагадаємо, що компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.
Раніше, Президент України Петро Порошенко запропонував Німеччині альтернативу "Північному потоку-2", заявивши, що проект є економічно невиправданим.
За словами Ангели Меркель, німецька сторона взяла до уваги позицію України щодо будівництва газопроводу "Північний потік–2" і вважає важливим збереження транзиту через територію України.
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