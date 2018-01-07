Слова Трампа про Крим не є позицією США, – Болтон
На питання кореспондента, як сприймати слова президента Трампа, який не став абсолютно відкидати можливість визнання Криму частиною Росії, Джон Болтон відповів:
"Я не знаю, чи він взагалі це сказав… Я думаю, президент часто каже "ми подивимось", щоб показати, що він готовий вести переговори з іноземними лідерами з широкого кола питань та почути їхні позиції. Президент Путін досить чітко висловив свою позицію у цьому питанні. Я відповів – нам доведеться погодитись, що ми маємо різні позиції щодо України", – цитує Болтона "Радіо Свобода".
Джон Болтон додав однак, що політику проводить президент, а не він.
Болтон, який зустрівся з Путіним у Москві 27 червня, розповів про те, що під час розмови з президентом Росії торкнувся і питання про дії Москви у зв'язку з майбутніми виборами до Конгресу США з огляду на втручання у вибори президента США у 2016 році. За словами Болтона, Путін заявив: "Ніякого втручання з боку російської держави в 2016 році не було".
Президенти США та Росії зустрінуться вперше сам-на-сам 16 липня у Гельсинкі. Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися двічі в кулуарах міжнародних самітів і щонайменше вісім разів розмовляли по телефону. Проте окремої зустрічі президентів Росії і США не було з часів анексії Криму в 2014 році.
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