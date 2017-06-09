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Словаччина не збирається змінювати своєї позиції щодо мігрантів слідом за Угощиною

Прем'єр-міністр країни переконаний, що жодні санкції з боку ЄС Словаччині не загрожують
Словаччина поважає рішення Європейського суду, згідно з яким було відхилено скаргу Будапешта та Братислави проти приймання мігрантів, проте своєї позиції щодо системи квот ЄС на мігрантів не змінила.
Словаччина не збирається змінювати своєї позиції щодо мігрантів слідом за Угощиною Фото: dt.ua

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє The Associated Press.

Фіцо заявив журналістам у середу, що він та його уряд "повністю поважають вердикт Європейського суду".

Проте він також додав, що критична позиція його країни щодо системи квот ЄС та мігрантів "не змінилася взагалі".

За словами Фіцо, план 2015 року щодо релокації 160 000 біженців з Греції та Італії протягом двох років був тимчасовим рішенням, який не зможе бути ефективно реалізованим до 26 вересня.

Він вважає, що Словаччину не очікують жодні санкції з боку ЄС через її позицію.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина використовуватиме всі можливі засоби для того, щоб уникнути прийому біженців, а рішення суду ЄС вважає незобов’язуючим.

Нагадаємо, сьогодні суд ЄС відхилив скарги Словаччини та Угорщини щодо міграційної політики Євросоюзу, який відстоює право Брюсселя на те, щоб країни-члени приймали у себе шукачів притулку.

Нагадаємо, обидві центральноєвропейські країни зобов’язали прийняти не надто велику кількість біженців – всього 2096 осіб. Втім, Угорщина до сьогодні не прийняла жодного біженця, у той час як Словаччина прихистила всього 16 мігрантів.

Рішення Ради ЄС щодо розподілу мігрантів у 2015 році, окрім Угорщини та Словаччини, не підтримали Чехія та Румунія.

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06 09 2017 14:55
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